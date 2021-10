Europäische Lösung soll her

Der Arbeitskreis kritisiert, dass das mediale Interesse an dem Thema nachgelassen habe und dass von Seiten der Politik nichts mehr zu hören sei, wie die gefährdeten Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden können. Im Gegenteil: Die deutschen Botschaften in den Nachbarländern haben zum Teil ihr Personal zurückgefahren, sodass Menschen, die eine Aufnahmezusage oder einen Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung haben und teilweise bereits zwei Jahre auf einen Termin in einer deutschen Botschaft warten, nicht vorgelassen werden.