Kornwestheim Armin Pongs liest in der Grundschule

Einen wahren Lesemarathon leistete der 53-Jährige am Mittwoch in der Grundschule in der Weststadt. Klassenweise kamen die Jungen und Mädchen in den Musiksaal, wo Pongs den Erst- und Zweitklässlern aus seinem Krokofil-Buch, den Älteren aus dem Magischen Kalender vorlas. Schon zum dritten Mal war der Autor, der am Chiemsee in Bayern lebt, in der Eugen-Bolz-Schule zu Gast. Die Viertklässler des vergangenen Schuljahres durften ihm sogar bei der Erstellung eines Buches helfen. Regelmäßig nahmen sie Kontakt zu Pongs auf, gaben Rückmeldungen zu neuen Texten und Illustrationen und schlossen sich mit ihm sogar zu einer Videokonferenz zusammen.