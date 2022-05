Auf solche Situationen sollten also Führungskräfte von morgen, wie es die Technikerschüler der Carl-Schaefer-Schule sind, vorbereitet sein. Und so standen neben Konstruktionstechnik, BWL oder Projektmanagement auch mal Knigge- und Benimmregeln auf dem Stundenplan der 23 angehenden Technikerschüler. Da passte es gut, dass sich Anstand und Benehmen vor allem praktisch erlernen und noch dazu mit einem leckeren Menü verbinden lassen. Unter der fachkundigen Anleitung von Profi-Benimmtrainer Christian Heller ließen sich die Fachschüler am edel gedeckten Tisch im Restaurant Adler in Asperg nieder und lauschten aufmerksam den Ausführungen zu den Regeln der Essens- und Benimmkultur.