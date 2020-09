Kornwestheim Asylunterkunft erhält eine gewichtige Spende

Kornwestheim - In der städtischen Anschlussunterbringung in der Villeneuvestraße steht den Geflüchteten fortan ein Fitnessraum zur Verfügung. Oberbürgermeisterin Ursula Keck weihte den jüngst fertiggestellten Raum im Untergeschoss der Einrichtung, der mit verschiedenen Sportgeräten gespickt ist, am Dienstagnachmittag ein. „Es ist toll, dass wir die Einrichtung des Raums schnell umsetzen konnten“, sagte Ursula Keck und dankte den Beteiligten für die Unterstützung. Dabei sendete die Stadtvertreterin einen besonderen Dank an Alfred Pfisterer, der einen Großteil der Geräte aus seinem Fitnessstudio in Remseck spendete. „Hier sind sie sehr gut aufgehoben. Wir mussten wegen der coronabedingten Abstandsregeln die Zahl der Geräte in unserem Studio reduzieren“, sagt Pfisterer, „ich musste bei der Anfrage nicht lange zögern und habe sie sehr gerne abgegeben.“