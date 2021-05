Kornwestheim Auch das Gezwitscher zählt

Kornwestheim - Die „Stunde der Gartenvögel“ steht an. Vom 13. bis 16. Mai können Naturfreunde in ihren Gärten eine Stunde lang notieren, was dort herumfleucht. Bernd Mathe, Vogelexperte des Naturschutzbundes (Nabu), informiert über Zählweise und mögliche Resultate.