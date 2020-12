Kornwestheim Auch im Netz zählen vor allem die Füße

So hat es die erfahrene Tanzlehrerin mit ihrem Team also geschafft, den Unterricht ins Internet zu verlagern. Was allerdings nicht zu retten war, war der große Auftritt an zwei Abenden im Ludwigsburger Forum im April. Das Tanzmusical mit dem im Nachhinein mehr als bitteren Titel „Nichts geht mehr“ wird auch im Jahr 2021 nicht über die Bühne gehen. Es wurde erst in den Oktober dieses Jahres, dann auf das kommende Osterwochenende und schließlich gleich ins Jahr 2022 verschoben.