Kornwestheim Auch im Rathaus wird die Maske Pflicht

Kornwestheim - Die Landesregierung hat eine Pflicht zum Tragen von sogenannten Alltagsmasken beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr ab Montag, 27. April, beschlossen. Auch die Kornwestheimer Stadtverwaltung wandelt ihre Bitte zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Rathaus und in der Stadtbücherei nun in eine Pflicht um: In den entsprechenden städtischen Gebäuden gilt das ebenfalls ab dem 27. April.