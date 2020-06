Kornwestheim Auch kleine Solaranlagen werden bezuschusst

Vieles, aber nicht alles. Cordula Wohnhas, in der Stadtverwaltung für den Umwelt- und Klimaschutz verantwortlich, hat zusammen mit ihrer neuen Kollegin Dorothea Horneber die Förderprogramme des Bundes und des Landes Baden-Württemberg durchforstet. Projekte, die dort finanziell unterstützt werden, müssen in Kornwestheim ohne Zuschuss auskommen. Dafür werden andere Maßnahmen subventioniert – zum Beispiel die Installation einer Fotovoltaikanlage oder einer thermischen Solaranlage. Auch Mieter, die sich ein Stecker-Solargerät am Balkon oder auf der Terrasse installieren wollen, bekommen einen Zuschuss von der Stadt in Höhe von maximal 200 Euro. Wer seine Immobilie ans Fernwärmenetz anschließt oder seine Fernwärmeübergabestation erneuert, darf ebenfalls einmal in die Stadtkasse langen. Der Kauf von E-Lastenrädern oder E-Dreirädern sind der Stadt auch 500 Euro wert. „Normale“ E-Bikes indes müssen aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Mehr als 3000 Euro darf ein Kornwestheimer Haushalt bei diesem Förderprogramm nicht abgreifen..