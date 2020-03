Kornwestheim Auch morgens um sieben ist die Welt nicht in Ordnung

Kornwestheim - Kein Toilettenpapier mehr?“, fragte der junge Mann die Kassiererin. Das war am Montagabend kurz vor Ladenschluss. Sie schüttelte mit dem Kopf, gab ihm und den hinter ihm Wartenden, zu denen ich mich auch zählen durfte, aber einen heißen Tipp: Am Mittwochmorgen stehe um 7 Uhr eine frische Lieferung zur Verfügung. „Aber seien Sie pünktlich“, gab sie uns mit auf den Weg. Das Toilettenpapier sei erfahrungsgemäß schnell weg. Dem jungen Mann schwatzte sie dann noch ein Päckchen Trockenhefe, das sie an der Kasse gebunkert hatte, auf – derzeit ebenfalls Mangelware. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Kerl, Marke Hipster, wusste, was Trockenhefe ist, aber er hat ein Päckle gekauft. Was man hat, das hat man.