Kornwestheim Auch ohne Honig von großer Bedeutung

Kornwestheim - Kein Apfelsaft, keine Erdbeermarmelade und keinen Birnenkuchen: Ohne Wildbienen wäre der Tisch nicht so reichhaltig gedeckt. Die Insekten seien für die biologische Vielfalt unverzichtbar, sagt die Umweltschutzorganisation Nabu. Wie genau die heimischen Wildbienen leben und warum sie gefährdet sind, das erklärt Nabu-Artenschutzreferent Martin Klatt bei einem Online-Vortrag am Donnerstag, 15. April. Unter dem Titel „Majas wilde Schwestern“ berichtet er von rund 460 Wildbienen-Arten, die in Baden-Württemberg heimisch sind. Manche seien Feinschmecker und auf die Blüten ganz bestimmter Pflanzenarten spezialisiert, andere seien weniger wählerisch und besuchten viele verschiedene Wildblumen. Die Tiere bauen ihr Nest meist im Boden, aber auch in alten Pflanzenstängeln oder in toten Holzstämmen.