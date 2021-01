Kornwestheim Auch Pattonville erhält nun Sammelstellen

Pattonville/Kornwestheim - Die Stadtverwaltungen in Kornwestheim und Remseck und der Zweckverband legen nach: Auch in Pattonville gibt es nun zwei Sammelstellen für ausgemusterte und abgeschmückte Christbäume. Am Parkplatz der Realschule (John-F.-Kennedy-Allee 67) und am Parkplatz der Kita Nord (John-F.-Kennedy-Allee 10) werden Bereiche eingerichtet, in denen die Bürger ausrangierte Christbäume abgeben können. „Die Plätze werden entsprechend beschildert, und die Bäume am 11. Januar abgeholt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Kornwestheim.