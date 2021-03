Katja Imsel war mit einer Gruppe des Reit- und Fahrvereins auf dem Oßweiler Weg in Richtung Grünbühl und Karlshöhe unterwegs. Sie ist seit 1986 im Verein und von Beginn an – also seit etwa 30 Jahren – jedes Jahr bei der Markungsputzete dabei. Der RFV stellte rund 15 Helfer und die 17-jährige Stute Züsi.