Kornwestheim - Ein unbekannter Täter hat beim Ein- oder Ausparken einen Audi in der Zeppelinstraße beschädigt, der dort von Montag- bis Dienstagmittag am Fahrbahnrand gestanden hat. Durch den Unfall entstand am linken Vorderrad ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier in Kornwestheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 zu melden.