Kornwestheim Auf Abstand, aber trotzdem in Gemeinschaft

„Die Zeit wird sich auch in der Kirche ändern“, war Franz Nagler überzeugt und fand so einen direkten Übergang zum Umbau des sogenannten Schwesternhauses der Franziskanerinnen von 1929 in das Martinushaus, das im Anschluss an den Gottesdienst besichtigt werden konnte. Franz Scheuermann und Uli Hoch führten kleine Gruppen von Interessierten durch das Gebäude, dessen endgültige Gestalt auf einer Zeichnung am Bauzaun zu sehen war. Daneben hatten Kindergartenkinder ihre Impressionen aus der Zeit des Lockdowns zu Papier gebracht. Weiter hinten war in der Chronologie zu lesen, dass fast genau vor 100 Jahren, am 11. Juli 1920, die erste katholische Kirche in Kornwestheim ihren Dienst aufnahm.