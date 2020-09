„Toller Baum, der auf Friedhöfen Tradition hat“

Jein, antwortete Raff am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik, als er seine Pläne vorstellte. Einerseits gebe es natürlich Bäume, die besser mit Trockenheit und Hitze zurechtkommen würden, andererseits sei die Birke ein „toller Baum, der auf Friedhöfen Tradition hat“. Und an der möchte der Stadtgärtner gerne festhalten. „Die weiße Rinde hat eine schöne Wirkung“, erläuterte Raff. Mit der Friedhofsverwaltung sei besprochen worden, die neuen Birken so zu setzen, dass Bestattungsflächen in unmittelbarer Nähe der Bäume nicht mehr vergeben würden.