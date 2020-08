Kornwestheim - Über einen Mangel an Sitzplätzen im Schatten klagen Passanten auf dem Holzgrundplatz immer wieder. Für die nächste Zeit gibt’s zusätzliche Bänke, und die auch noch im Grünen. Das Grüne Zimmer macht den Sommer über Station in Kornwestheim, nachdem es zuletzt in Pforzheim für Ruhemöglichkeiten gesorgt hat. Es stammt wie 23 andere Exemplare aus der Werkstatt der Firma Helix Pflanzen, die ihren Sitz an der Ludwigsburger Straße in Kornwestheim hat. „Grüne Botschafter für öffentliches Grün und öffentliche Räume“ nennt Geschäftsführer Hans Müller seine Geschäftsidee. In diesem Jahr war die Nachfrage nach den Grünen Zimmern eher verhalten, berichtet Müller. Logisch: Städte und Gemeinden bemühten sich nicht darum, zusätzliche Sitzmöglichkeiten zu schaffen, sondern eher solche abzubauen, um die Menschen beim Wahren von Abstand zu unterstützen. Mittlerweile aber sind die Grünen Zimmer wieder auf Reisen – außer das eine, das seinen Dienst in der Heimat versieht. Der Tank, der sich unter den Sitzbänken befindet, ist prall gefüllt, sodass die Pflanzen die kommenden Tage mit Wasser versorgt werden. Etwa alle drei Wochen, so Hans Müller, muss nachgefüllt werden. Über eine solarbetriebene Pumpe gelangt das Wasser nach oben. Und was grünt so grün im rollenden Zimmer? Unter anderem Geranien, Efeu, Purpurglöckchen und oben auf dem Dach Trauben-Kiwis. Zu ernten gibt es allerdings nichts. Das Angebot ist für die Stadt Kornwestheim kostenlos. Hans Müller hat seiner Heimatstadt die kleine Oase kostenlos zur Verfügung gestellt. „Uns kann es ja egal sein, wo das Grüne Zimmer steht“, sagt er. Nun muss nur noch die Sonne wieder scheinen, um die Schatten spendende und Ruhe ausstrahlende Wirkung des Zimmers auch spüren zu können.