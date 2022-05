Kornwestheim Auf dem Weg ins Pfarramt

Zwei neue Vikarinnen verstärken seit April die örtlichen evangelischen Kirchengemeinden. Desiree Rupp, 36 Jahre alt, ist Vikarin in Kornwestheim – vor allem in und um die Johanneskirche ist sie derzeit aktiv. Lydia Schwörer, Anfang 30, wirkt in der Kirchengemeinde in Ludwigsburg-Eglosheim. Die beiden jungen Frauen absolvieren eine duale Ausbildung. Viel sind sie in ihren Kirchengemeinden vor Ort und übernehmen dort – schon jetzt – viele Aufgaben einer Pfarrerin, etwa die Vorbereitung von Taufen, Trauungen, den Konfirmandenunterricht. Teils geht es für sie aber auch zu Kursen in Pfarrseminar. „Wir freuen uns sehr über die Einblicke in verschiedene Bereiche“, sagt Desiree Rupp.