Kornwestheim Auf LSD-Trip: Mann rastet völlig aus

Kornwestheim - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-Jährigen und einem 59-Jährigen ist es am Sonntagmorgen gegen 7.35 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft im Moldengraben in Kornwestheim gekommen. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung öffnete zunächst der 50-Jährige den Beamten die Tür. Er hatte Verletzungen am Arm und an der Stirn und teilte den Polizisten mit, dass er Streit mit dem 59-Jährigen gehabt habe. Dieser befand sich in seinem Zimmer und wollte die Tür zunächst nicht öffnen.