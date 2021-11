Kornwestheim Auffahrt mit langer Einfädelspur

Bis zum Frühjahr nur eine Spur

Mit dem bisherigen Verlauf zeigte sich Weirich bei einer Zwischenbilanz überaus zufrieden, auch wenn in den vergangenen Tagen nicht alles rund lief. So versagte ausgerechnet am Freitag die Maschine ihren Dienst, die die Leitplanken setzt. Die Folge: Das Regierungspräsidium musste seine Pläne, sämtlichen Verkehr in die Nord- und in die Südrichtung über die Westbrücke laufen zu lassen, ändern. Noch bis Mitte dieser Woche rollen die Autos Richtung Ludwigsburg über die Ostbrücke. Wenn die Leitplanken montiert sind, wird die Westbrücke sämtlichen Verkehr aufnehmen, damit auf der Ostbrücke die Arbeiten fortgesetzt werden können. Bis zum Frühjahr 2022 bleibt’s aber dabei: Im Bereich Kornwestheim-Nord steht dem Verkehr in beide Richtungen jeweils nur eine Spur zur Verfügung.