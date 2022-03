Kornwestheim Aufgaben der Feuerwehr im Wandel

Einige spektakuläre Einsätze der vergangenen zwei Jahre (2021 gab es keine Hauptversammlung) zählte Häußler in der Folge auf. Anfang Mai 2020 kam es beispielsweise zu einem kniffligen Gartenhausbrand an der Bolzstraße, im August 2020 musste die Wehr auf der W&W-Baustelle im Kornwestheimer Norden löschen. Im Juli 2021 brannte ein Sportwagen in einer Tiefgarage im Nelly-Sachs-Weg aus, wenige Tage später musste die Feuerwehr an der Aldinger Straße einen adipösen Mann aus einem Fahrzeug befreien und dabei den Mercedes teilweise zerlegen. Nicht zu vergessen: Das Unwetter, das Ende Juli des vergangenen Jahres auch in Kornwestheim zu Überschwemmungen führte. In einer Unterführung wurden gar Boote gebraucht, um Menschen aus ihrer Zwangslage zu befreien.