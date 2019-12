Kornwestheim Aus den alten Salamander-Nähmaschinen wird Kunst

Kornwestheim - So ganz genau weiß Lutz Ackermann noch nicht, was er mit den rund fünf Tonnen Metall machen will, die er am Dienstagvormittag in der Mühlhäuser Straße in Kornwestheim abgeholt hat. Erst einmal wird er all die alten Werkzeuge, die Hobel und Harken, die Zangen und den Amboss in seine Werkstatt bringen, die in Gäufelden bei Herrenberg liegt. Im Frühjahr, da werde er ein wenig damit „spielen“, sagt der 78 Jahre alte Künstler und Handwerker schmunzelnd. Er meint damit, dass er die Stücke in Augenschein nehmen will, sie ausprobieren, erfühlen, ertasten, verstehen will.