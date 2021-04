Kornwestheim Aus den Handballern werden die Lurchis

Allzu lieb schaut der Lurch, der in der Sport- und Veranstaltungsagentur von Uwe Scholz, zugleich auch Hallensprecher und Spielervater, das Licht der Welt erblickt hat, nicht drein. Listig und ein wenig angriffslustig sieht er aus, so wie sich die Handballer auch gerne auf dem Spielfeld geben. An die 20 unterschiedliche Feuersalamander hat Scholz der Abteilungsleitung zur Auswahl vorgelegt. Er selbst hat Wert darauf gelegt, dass das Maskottchen möglichst „einfach“ daherkommt – ohne Schnörkel, ohne Schnickschnack, weil das, so der Fachmann, die Aussage nur verwässern würde. Und außerdem soll der Handball-Lurch an möglichst vielen Stellen eingesetzt werden – auf Trikots, T-Shirts, auf Briefpapier und Plakaten. „Das muss alles technisch passen und reproduzierbar sein“, sagt Scholz.