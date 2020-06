Kornwestheim Auseinandersetzung endet im Hospital

Der Alkohol scheint in der Tat ein Problem für den 26-jährigen Fachlageristen darzustellen. Im August des vergangenen Jahres war er – wieder angetrunken und zusammen mit seinen Eltern – in eine Schlägerei in einer Bahnhofskneipe verwickelt. Als das Trio von dannen zog, wurde es in der Bahnhofsunterführung von der Polizei gestellt. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf sich der Angeklagte nicht so verhielt, wie es sich die Polizei gewünscht hätte. Der 26-Jährige wurde in eine Zelle im Polizeirevier Kornwestheim gebracht, wo er weiter randalierte. Erst durch gutes Zureden gelang es einer Polizeibeamtin, den jungen Mann zur Ruhe zu bringen. Gleichwohl: Der „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ wurde mit den acht Monaten Haft vom Gericht gleich mitabgegolten.