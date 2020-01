Kornwestheim - Wer die Bundesstraße 27 am Mittwoch befahren möchte, muss eventuell Umwege in Kauf nehmen. Die Ausfahrt Kornwestheim-Nord der B 27 in Richtung Ludwigsburg wird an diesem Mittwoch, 29. Januar, voll gesperrt. Das teilt die Stadt Kornwestheim mit. Dort soll die provisorische Ausfahrt in Vorbereitung zum Neubau der Gumpenbachbrücke verbreitert werden.