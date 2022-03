Kornwestheim Ausflug zu den Kunstwerken der Stadt

Es ist eine Art „Museum im Freien“, für das das Museum im Kleihues-Bau mit seinem Flyer wirbt. In dem Faltblatt finden sich kurze Infoblöcke über zwölf Gebäude und Skulpturen in der Stadt. Außerdem wird ein Spazierweg empfohlen, der an allen zwölf Stationen vorbeiführt. Start ist am Bahnhof auf der Westseite, wo 1993 Winkelelemente aus Eisenbahnblechen installiert wurden. Danach führt der Weg Richtung Rathaus, das auch selbst als „Architektur-Highlight“ im Prospekt vorkommt und zum Kreiselkunstwerk an der Lindenstraße. Dann geht es wieder zurück, zum Haus der Musik, zum Museum, vorbei am Stadtgarten und wieder zum Bahnhof. Die Strecke kann jeder allein zurücklegen – in diesem Konzept schwingt noch der Corona-Gedanken mit. „Die Tour kann man ganz ohne soziale Kontakte machen“, sagt Saskia Dams.