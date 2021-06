Kornwestheim Außengastronomie öffnet erst nach und nach

Kornwestheim - Schlaflose Nächte hat Mitko Pelovski hinter sich. „Es ist, als würde ich zum ersten Mal aufmachen“, sagt der Betreiber des Hirschgartens. „Ich habe praktisch Lampenfieber.“ Morgens um 3 Uhr sei er am Dienstag aufgestanden, weil er sich pausenlos gefragt habe, ob auch alles funktionieren werde. Am vergangenen Montag durfte die Außengastronomie im Landkreis Ludwigsburg wieder öffnen. In Kornwestheim freuen sich die Menschen über die Lockerung und nutzen das sommerliche Wetter für erste Besuche. Vor den Schnellteststationen an der Bahnhofstraße und am Bahnhofsvorplatz bilden sich Schlangen. „Ich möchte heute Abend in den Biergarten gehen“, sagt ein Mann, der ansteht. Eine Frau will mit ihrem Testergebnis ebenfalls den Einlass in die Gastronomie bekommen. „Und ich gehe morgen ins Nagelstudio“, berichtet sie.