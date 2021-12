Kornwestheim Außenseiter im letzten Spiel des Jahres

Genau dieser Punkt könnte den Kornwestheimern etwas Hoffnung geben, haben sie doch selbst gegen Willstätt unentschieden gespielt und dabei laut Coach Alexander Schurr „das bislang schlechteste Heimspiel der Saison“ abgeliefert. Und zu was der SVK fähig ist, wenn er ein gutes Heimspiel aufs Parkett legt, das hat er zum Beispiel gegen die HSG Konstanz gezeigt, als man die Übermannschaft der Liga beim 28:29 am Rande des ersten Punktverlusts der Saison hatte. „Natürlich ist uns Fürstenfeldbruck spielerisch und körperlich überlegen. Wir sind Außenseiter und haben wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen“, sagt Schurr. „Aber wir werden auch nicht in die Partie gehen und schon an Weihnachten denken. Wir haben gezeigt, dass wir zu Hause jedem Gegner der Liga Paroli bieten können. Und das möchten wir auch diesmal tun.“