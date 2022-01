Kornwestheim Ausstellung „Time is on my side“ endet

Details von Nahem sichtbar

Damit forderte der Maler die 15-köpfige Besuchergruppe auf, nah an seine Werke heranzutreten und nicht nur von Weitem zu schauen. Denn in all seinen Bildern steckt eben viel mehr drin, als es der erste Blick zu vernehmen mag. So wagte es einer nach dem anderen, an die verschiedenen Gemälde ganz nah heranzutreten und das gemalte Objekt zu betrachten. Teilweise wurde sogar vorsichtig der Finger ausgestreckt und darübergestrichen. Denn tatsächlich, was von Weitem so glatt, einfarbig und einfach abgebildet, eben wie fotografiert wirkt, weist von Nahem viele Farbschichten und Strukturen auf. Es zeigt sich eine abstrakte Welt aus Linien, Tupfern und Flecken, die mit dem aus der Ferne wahrgenommenen Objekt scheinbar nichts zu tun haben. Aber genau diese Details sind es, die diesen Objekten Leben einhauchen und ihnen die unglaubliche Perfektion verleihen.