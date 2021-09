Kornwestheim Ausstellung zeigt „Helden des Südens“

Kornwestheim - Es war bereits am Wochenende Thema, auch weil zum Tag des offenen Denkmals die Stadtgeschichtliche Sammlung in Kornwestheim ihre Pforten öffnete: Das Museum im Kleihues-Bau eröffnet am Freitag, 8. Oktober, die Ausstellung „Helden des Südwestens“. Bis Sonntag, 26. Juni 2022, können Besucherinnen und Besucher dort dann Ausstellungsstücke „Made in Baden-Württemberg“ bewundern. „Von Porsche und Ritter Sport über Steiff, Caro-Kaffee und Co. ist alles mit dabei“, schreibt die Stadt in einer Ankündigung. Viele Produkte, die das Land und seine Unternehmen entwickelt oder produziert haben, prägten viele Generationen und haben inzwischen Kultstatus, heißt es zur Idee der Schau.