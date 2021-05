Viele Unternehmer suchen nach Lösungen

„Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der viele Unternehmer nach Lösungen suchen“, erklärt Epple. Als Bezirksdirektor der LBS Ludwigsburg erlebe er täglich, wie ratlos viele Unternehmer im Zuge der Corona-Krise sind. „Mir haben da Transparenz und Austausch gefehlt.“ Über den Internetauftritt des Kompetenzzentrums sollen gerade diese Menschen nun Gleichgesinnte finden können, die in einer ähnlichen Phase sind. „Unser Kompetenzzentrum richtet sich an Unternehmer, die sich fragen: Wie machen die anderen das? Wie kommen die durch die Krise? Und wie gestalten wir die Zeit danach?“ Wichtig ist Epple dabei der positive Blick nach vorne: „Die Krise ist nicht die große Chance“, findet er. „Aber sie ist auch nicht der große Untergang.“