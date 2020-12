Kornwestheim - Ein Unbekannter verschaffte sich am Donnerstag zwischen 5 und 6 Uhr über das Fenster einen Umkleidetrakt Zutritt zu einer Firma in der Kornwestheimer Max-Planck-Straße. Im Empfangsbereich stahl er einen Mitarbeiterausweis und eine Kaffeeautomaten-Chipkarte. Der Wert des Diebesguts ist laut Polizei dreistellig. Bei dem Unbekannten dürfte es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit kurzen, schwarzen Haare handeln, der schwarze Jeans und eine schwarze Jacke trug. Er war gegen 5.45 Uhr zwei Mitarbeitern aufgefallen. Hinweise unter 0 71 54/1 31 30 an die Polizei.