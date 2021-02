Kornwestheim - Am Dienstagabend staunte eine Anwohnerin der Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim nicht schlecht, als sie gegen 22 Uhr beim Öffnen eines Fensters einen Unbekannten entdeckte, der gerade dabei war, in den vor dem Haus geparkten Mercedes ihres Partners einzusteigen. Dem Unbekannten war es gelungen, die Beifahrertür gewaltsam zu öffnen.