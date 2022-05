Einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hinterließ eine bislang unbekannte Autofahrerin, als sie am Mittwoch zwischen 16 und 16.45 Uhr mutmaßlich beim Ausparken einen Skoda beschädigte, der in der Stammheimer Straße am Salamander-Areal abgestellt war. Laut Zeugenangaben, so heißt es in einer Mitteilung der Polizei, soll es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Kleinbus handeln, der mit zwei Frauen und einem Kleinkind besetzt gewesen sein soll. Das Revier Kornwestheim bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30.