Am Mittwochvormittag ereignete sich in der Lange Straße in Kornwestheim auf dem Parkplatz eines Geschäfts eine Unfallflucht. Vermutlich gegen 10.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ausparken einen VW. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Das Revier Kornwestheim bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07154 /131 30.