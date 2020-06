Kornwestheim - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Autofahrer gegen einen Fiat, der am Donnerstagvormittag zwischen 8 und 12.15 Uhr in der Poststraße abgestellt war. Der Wagen stand auf dem Parkplatz einer Anwaltskanzlei und wurde am Fahrzeugheck beschädigt.