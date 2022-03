Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 12.40 und 12.50 Uhr in der Kornwestheimer Bahnhofstraße einen am Straßenrand geparkten Ford beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim telefonisch unter 0 71 54/13 13 0 entgegen.