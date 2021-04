Kornwestheim - Ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 17 und 17.30 Uhr am Kimryplatz in Kornwestheim. Wie die Polizei berichtet, beschädigte dort ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grauen VW Passat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden.