Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr einen in der Bolzstraße in Kornwestheim abgestellten Seat beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Höhe des entstandenen Schadens gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an. Zeugen, die im Zeitraum des Geschehens etwas beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.