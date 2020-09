Kornwestheim - In der Zeit zwischen 12.50 und 16.30 Uhr beschädigte am Freitag ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Leibnizstraße auf der Parkfläche eines Autohauses abgestellten Mercedes-Benz am linken Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 2500 Euro. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 1 31 30.