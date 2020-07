Kornwestheim - Auf etwa 1500 Euro beläuft sich der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 8.55 und 9.30 Uhr an einem VW Golf verursachte. Der Wagen war auf dem Rewe-Parkplatz an der Stuttgarter Straße abgestellt. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug, anschließend machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 1 31 30, bittet Zeugen um Hinweise.