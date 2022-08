Einen Schaden von etwa 2500 Euro hat ein Unbekannter hinterlassen, der am Donnerstag zwischen 10 und 19.30 Uhr mit seinem Auto einen in der Goerdelerstraße in Kornwestheim geparkten Ford Mondeo im Heckbereich beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 0 71 54/1 31 30 entgegen.