Kornwestheim - Nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr in der Bahnhofstraße in Kornwestheim sucht die örtliche Polizei, erreichbar unter der Telefonnummer 0 71 54/ 1 31 30, nach Zeugen. Laut Bericht streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unbekannte machte sich anschließend davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern.