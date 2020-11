Kornwestheim - Ein Unbekannter streifte am Montag in der Zeit von 06.50 Uhr bis 16.30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen in der Siegelstraße in Kornwestheim geparkten Mercedes CLS. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder -verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim (Telefon 0 71 54 / 1 31 30) in Verbindung zu setzen.