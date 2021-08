Kornwestheim Auto in Pattonville beschädigt

Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 10 und 17 Uhr im Bostonring in Pattonville einen geparkten VW Golf beschädigt. Vermutlich blieb er beim Vorbeifahren an dem Fahrzeug hängen und verursachte so einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.