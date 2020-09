Kornwestheim - Schreck am Mittwoch in einem Lederwaren-Geschäft am Bahnhofsplatz: Ein Mercedes-Benz hat das Schaufenster am Vormittag gegen 10.25 Uhr durchbrochen und ist in dem Ladenlokal zum Stehen gekommen. Den Polizeibeamten bot sich bei ihrem Eintreffen ein wüstes Bild.Sowohl die Ladenfront als auch ein Teil des Geschäftsraumes wurden beschädigt.