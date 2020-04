Kornwestheim Autokino: Verkehrskonzept hilft gegen den Ansturm des Filmfans

Kornwestheim - Einen Ansturm wie in diesen Tagen haben die Betreiber des Autokinos in Kornwestheim wohl noch nie erlebt. In der vergangenen Woche kam es an den Kassen zu langen Schlangen, die Fahrzeuge der Kinofans stauten sich zeitweise bis auf die Bundesstraße 27. „Aufgrund dessen sind wir schnell an die Grenzen unserer Kapazitäten gelangt“, sagt Axel Wahmke, Geschäftsführer der „Der Wert J“ GmbH, zu der neben jenem Autokino in Kornwestheim fünf weitere in München, Frankfurt am Main, Köln und Essen gehören. Während die Corona-Krise für etliche Betriebe negative Folgen hat, verkauft das Autokino jede Menge Tickets.