Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen zwei Mercedes in einer Tiefgarage in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim beschädigt. Die Tat muss sich nach Polizeiangaben irgendwann zwischen Freitag, 19 Uhr, und Dienstag, 19.40 Uhr, ereignet haben. Der Unbekannte brach Fahrzeugteile ab und stahl sie, dabei verursachte er rund 2000 Euro Schaden. Das Revier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 54 / 13 13 0 entgegen.