Und er war in diesen Tagen nicht der einzige, der sich nicht um das Malheur kümmerte, das er angerichtet hatte. Wegen Unfallflucht ermittelt das Kornwestheimer Polizeirevier auch gegen einen unbekannten Autofahrer, der am Dienstag zwischen 1 Uhr und 10 Uhr am Vormittag in der Werner-Heisenberg-Straße ein Auto beschädigt hat. Mutmaßlich beim Rangieren war der Unbekannte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi gestoßen und hatte diesen auf einen ebenfalls geparkten Mercedes geschoben. Anschließend gab er Fersengeld. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit rund 2500 Euro.