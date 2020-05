Kornwestheim - Schaden von rund 16 000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 11.50 Uhr in der Jakobstraße ereignete. Die beteiligten Autos waren in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Der 65-jährige Autofahrer wollte am Ende der Jakobstraße nach links in eine Garageneinfahrt abbiegen, der ihm folgende 30 Jahre alte Mercedesfahrer scherte im selben Moment aus, um das Fahrzeug zu überholen. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand.