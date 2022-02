Kornwestheim - Die Polizei sucht Zeugen, die zu einem Diebstahl am Dienstag zwischen 0 und 6 Uhr in der Friedrichstraße Hinweise geben können. Unbekannte beschädigten dort mutmaßlich das Schloss der Fahrertür eines Toyota, der im Einmündungsbereich zur Karlstraße am Fahrbahnrand geparkt war. So gelang es ihnen vermutlich, das Fahrzeug zu öffnen. Sie entwendeten Bargeld, einen Schlüssel sowie ein Küchenmesser und Werkzeug. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Hinweise gehen telefonisch an 0 71 54/1 31 30.